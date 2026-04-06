Instalan mesas de transición en la Alcaldía cruceña

Tal como había sido anunciado por la Alcaldía cruceña, este lunes se instalaron las mesas de trabajo para la transición de gestión, conformadas por la comisión del alcalde electo Mamen Saavedra y secretarios municipales de la administración saliente.

El coordinador del equipo de transición, Rodrigo Suárez, llegó junto a un grupo de expertos a los predios de la Quinta Municipal, donde se dio inicio a la jornada de trabajo.

Desde la comisión de transición señalaron que el principal objetivo es acceder a toda la información de la actual gestión, con el fin de elaborar un diagnóstico real de la situación del municipio, especialmente en el ámbito económico y financiero.

Para este proceso se conformarán ocho comisiones técnicas, integradas por secretarios de la gestión saliente y representantes del equipo del alcalde electo.

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