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Avanza calendario electoral tras repetición de votación en Santa Cruz

El proceso se realizó en 105 mesas observadas y permitirá completar el cómputo departamental rumbo a la segunda vuelta.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

06/04/2026 8:12

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La Paz

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que la repetición de votación en tres municipios de Santa Cruz se desarrolló con normalidad, como parte del proceso electoral en curso.

Según el secretario de Cámara, Fernando Arteaga, la jornada se llevó adelante sin incidentes mayores y con participación ciudadana en 105 mesas de Santa Cruz de la Sierra, San Javier y San Ignacio de Velasco, donde previamente se registraron observaciones.

De acuerdo con el reporte oficial, se prevé que hasta el mediodía se conozcan los resultados de estas mesas, lo que permitirá completar el cómputo departamental.

 

 

Con ello, se cerraría la primera vuelta electoral en Santa Cruz y se avanzaría hacia una segunda vuelta prevista para el 19 de abril.

Desde el Órgano electoral señalaron que estas acciones responden al cumplimiento del calendario electoral y buscan garantizar la transparencia del proceso.

Además, indicaron que continúan las evaluaciones para determinar posibles responsabilidades sobre las irregularidades que motivaron la repetición de la votación.

El avance en Santa Cruz contrasta con la situación en La Paz, donde la declinación de una alianza política derivó en la suspensión de la segunda vuelta.

 

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