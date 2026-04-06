Alianza Libre celebra victoria en San Ignacio y apunta a la segunda vuelta

Con música, bailes y una caminata por la plaza principal de San Ignacio de Velasco, asambleístas de Alianza Libre celebraron lo que consideran una contundente victoria tras la jornada electoral en la provincia Velasco.

Según datos de su control electoral, la agrupación habría alcanzado cerca del 70% de respaldo en el municipio, consolidando además representación en la Asamblea Legislativa Departamental.

La asambleísta electa de Libre, María René Álvarez, destacó el apoyo recibido en los distintos municipios de la provincia y aseguró que el resultado refleja la confianza de la población.

“Primero agradecer a mi tierra, a San Ignacio, a San Miguel y a San Rafael, porque la victoria ha sido en los tres municipios de la provincia de Velasco”, expresó.

Natasha Castedo, también envió un mensaje a la población, señalando que su gestión estará enfocada en impulsar obras, actividades y normativas en beneficio de la región. “Quiero decirle a todos los velasquinos que no se van a arrepentir, vamos a trabajar estos cinco años para que lleguen las obras”, afirmó.

Pese al ambiente festivo, desde Alianza Libre remarcaron que el proceso aún no ha concluido. Indicaron que estos resultados representan un impulso de cara a la segunda vuelta, en la que esperan consolidar su victoria.

“El trabajo continúa, esta es una señal clara de que desde la provincia Velasco ya se perfila una victoria en segunda vuelta”, concluyó la autoridad electa.

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