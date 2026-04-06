Solo 31 de 335 alcaldías serán dirigidas por mujeres en Bolivia en el próximo quinquenio

El 9,7 % de las alcaldías en Bolivia, es decir 31 de 335, serán dirigidas por mujeres en el próximo quinquenio, un porcentaje que, si bien es mayor al registrado tras las dos elecciones municipales precedentes, muestra una persistente "brecha de género en el acceso a cargos ejecutivos", advirtió la Coordinadora de la Mujer.

La entidad, que agrupa a más de una treintena de organizaciones defensoras de la igualdad, presentó en un comunicado de prensa estos datos analizados por su Observatorio de Género con base en el cómputo oficial de las elecciones regionales y municipales realizadas el pasado 22 de marzo en Bolivia.

La coordinadora señaló que "31 mujeres fueron electas como alcaldesas de un total de 335 municipios", es decir, "el 9,7% del total".

Aunque el porcentaje es mayor respecto al 8,6 % que se registró en los comicios municipales de 2015 y al 6,5 % de 2021, "continúa evidenciando una profunda brecha de género en el acceso a cargos ejecutivos", alertó.

"El aumento de mujeres en la política no está cambiando quién ejerce el poder. La brecha sigue siendo profunda: por cada 11 hombres electos como alcaldes, solo una mujer accede a este cargo", advirtió la directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, citada en el comunicado.

El análisis por regiones muestra "diferencias significativas" que reflejan "dinámicas territoriales desiguales en el acceso de las mujeres al poder local".

Así, mientras los departamentos amazónicos de Beni y Pando tendrán un 31,6 % y 20 % de alcaldesas, respectivamente, otros "presentan niveles considerablemente bajos", como Potosí (4,9 %) y La Paz (5,7 %) y es "preocupante" el caso de la región central de Cochabamba, donde ninguno de sus 47 municipios eligió a una alcaldesa.

Al respecto, Sánchez señaló que estas "disparidades territoriales refuerzan la necesidad de políticas diferenciadas y estrategias de impulso a liderazgos de mujeres que respondan a contextos locales específicos".

Según la Coordinadora de la Mujer, la brecha en los resultados de los comicios se origina en la "desigualdad" de la oferta electoral, ya que "solo el 13,8 % de las candidaturas a ejecutivos municipales correspondió a mujeres", con "288 mujeres frente a 1.792 hombres, lo que limita de partida sus posibilidades de acceso".

En cuanto a las elecciones regionales, la entidad destacó como "hecho histórico" el que "por primera vez una mujer fue elegida gobernadora por voto popular", en referencia a Gabriela de Paiva, la candidata de la alianza Libre que ganó la gobernación de Pando con el 46,93 % de la votación.

También recordó que es posible que una segunda mujer acceda a una gobernación, la de la región sureña de Tarija, donde María René Soruco, de Camino Democrático para el Cambio (CDC), disputará la segunda vuelta con Adrián Oliva, de la coalición oficialista Unidad por la Patria.

En las siete regiones restantes, las fórmulas ganadoras o que irán a segunda vuelta el próximo 19 de abril están lideradas por hombres.

Si bien la paridad rige en Bolivia desde hace años, su obligatoriedad se ha cumplido solamente en los órganos Legislativos, pero no en los Ejecutivos, algo que reclaman las organizaciones feministas.

Sánchez sostuvo que el desafío "no es solo aumentar la presencia de mujeres, sino transformar las condiciones que limitan su acceso al poder" para avanzar "hacia una democracia paritaria" que asegure "ejercicio efectivo del liderazgo político de las mujeres".

Las nuevas autoridades elegidas en estos comicios jurarán el cargo en mayo para un periodo de cinco años.

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