TED Santa Cruz alista cierre del cómputo departamental tras repetir votación en tres municipios

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz inició el cómputo de votos correspondientes a la repetición de las elecciones subnacionales realizadas en los municipios de San Javier, San Ignacio de Velasco y Santa Cruz de la Sierra.

Tras la jornada electoral, que se desarrolló durante aproximadamente ocho horas, las autoridades reportaron que el proceso transcurrió sin incidentes. Sin embargo, se evidenció una baja participación ciudadana, así como la ausencia de delegados de algunas organizaciones políticas en comparación con la elección subnacional del pasado 22 de marzo.

El presidente del TED Santa Cruz, Marco Antonio Monasterio, explicó que la baja afluencia se debe a que esta repetición no tenía carácter obligatorio, aunque destacó que se cumplió con la normativa vigente en la reposición de mesas que presentaban causales de nulidad.

“Hemos tenido poca afluencia de los ciudadanos, eso hay que resaltarlo, toda vez que en esta repetición de la votación no es una votación obligatoria; sin embargo, hemos cumplido lo que establece la normativa”, indicó en contacto con medios de comunicación.

En total, se habilitaron 105 mesas de sufragio distribuidas en 11 recintos electorales en los tres municipios involucrados. Tras el cierre de la votación, las actas fueron trasladadas al Centro de Cómputo del TED en Santa Cruz de la Sierra para su procesamiento oficial.

De acuerdo con la Sala Plena, se prevé priorizar el conteo de las mesas correspondientes a la capital cruceña, mientras se aguarda el arribo del material electoral desde San Javier durante la madrugada del lunes, y desde San Ignacio de Velasco y la comunidad Picaflor en horas de la mañana.

Monasterio estimó que el cómputo departamental podría concluir entre las 11:00 y el mediodía de este lunes, momento en el cual se darán a conocer los resultados finales de este proceso electoral repetido.

Con ello, el TED se encamina al cierre oficial del cómputo departamental, tras completar la verificación de las actas y consolidar los resultados de las mesas observadas.

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