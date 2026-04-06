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Economía

Tras reunión de gabinete en Tarija, Paz prepara anuncios “de relevancia” para este lunes

El presidente Rodrigo Paz adelantó que, junto al ministro de la Presidencia José Luis Lupo, brindará un informe este lunes a las 11:00, donde se darán a conocer decisiones adoptadas tras la reunión de gabinete realizada en Tarija.

Silvia Sanchez

05/04/2026 21:16

Tras reunión de gabinete en Tarija, Paz prepara anuncios “de relevancia” para este lunes. Foto archivo Presidencia.
Bolivia

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El presidente del Estado, Rodrigo Paz, informó que este lunes realizará anuncios considerados “de relevancia”, luego de sostener una reunión de gabinete ministerial en la ciudad de Tarija.

De acuerdo con información oficial, el encuentro tuvo como finalidad evaluar la coyuntura nacional y definir una serie de medidas que serán comunicadas en las próximas horas. La reunión permitió, además, coordinar acciones entre las distintas carteras de Estado y avanzar en la toma de decisiones vinculadas a temas económicos y sociales.

El Palacio de Gobierno confirmó que Paz, acompañado del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, ofrecerá un informe este lunes a las 11:00, en el que se presentarán públicamente los lineamientos trabajados durante el gabinete.

El Ejecutivo señaló que estas definiciones forman parte de la agenda de gestión y serán expuestas como parte de las acciones gubernamentales en curso.

El encuentro se desarrolló en Tarija en el marco de la estrategia de reuniones en regiones, en un contexto de expectativa por los anuncios que el mandatario dará a conocer en las próximas horas.

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