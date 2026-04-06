Sin contratiempos: concluye repetición de votación en 105 mesas de Santa Cruz

La jornada de repetición de votación realizada este domingo en 105 mesas en el departamento de Santa Cruz, concluyó sin incidentes, según el reporte del Tribunal Electoral Departamental (TED).

Tras el cierre de las mesas de sufragio y la finalización del conteo de votos, las autoridades electorales iniciaron el repliegue del material electoral hacia el centro de cómputo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En total, 97 maletas electorales fueron trasladadas desde el municipio de San Ignacio de Velasco bajo resguardo de seguridad.

El proceso comenzó en el Liceo Monseñor Rivero, lugar donde se realizó el acopio previo de las maletas antes de su envío definitivo a la capital departamental. El traslado se efectuó bajo estrictas medidas de control para garantizar la integridad del material electoral.

Durante la jornada, las autoridades destacaron el comportamiento de la ciudadanía, señalando que el proceso se desarrolló con normalidad, sin reportes de conflictos o hechos de violencia. Asimismo, se resaltó la participación ordenada de los votantes y la continuidad del flujo durante las horas habilitadas para la votación.

En San Ignacio de Velasco, la repetición del proceso electoral se originó tras una denuncia realizada el pasado 22 de marzo, cuando se alertó que material electoral correspondiente a otra jurisdicción había sido enviado por error. Ante esta situación, el TED reconoció una falla logística y dispuso la repetición de la votación como medida correctiva.

Con la jornada concluida y el material en traslado, el proceso entra ahora en la etapa de cómputo oficial, donde se consolidarán los resultados bajo supervisión del Tribunal Electoral Departamental.

Mira la programación en Red Uno Play