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Alcaldes electos de Quillacollo, Sacaba y Vinto priorizarán infraestructura vial, salud y manejo de residuos

Las autoridades electas de parte de la región metropolitana también  plantean auditorías, reordenamiento urbano y coordinación para garantizar servicios básicos y desarrollo municipal.

Cristina Cotari

06/04/2026 10:44

Alcaldes de Quillacollo, Sacaba y Vinto fijan prioridades. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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Los alcaldes  Quillacollo, Sacaba y Vinto delinearon sus principales ejes de gestión, centrados en la mejora de la infraestructura vial, el fortalecimiento del sistema de salud y la búsqueda de soluciones al problema de la basura en la región metropolitana de Cochabamba.

Quillacollo

El alcalde electo de Quillacollo, Luis Santa Cruz, afirmó que una de sus prioridades será la reconstrucción vial, ante el deterioro de calles y avenidas.

“Quillacollo está con baches y en malas condiciones, lo que representa un peligro. Vamos a iniciar la reconstrucción y la señalización”, señaló.

 

 

También advirtió sobre el colapso de alcantarillas, especialmente en el Distrito 3, desde la estación del tren metropolitano, en la plaza Hernando Siles hasta el Calvario. “Las aguas servidas ingresan a viviendas y circulan por las avenidas, generando un mal aspecto incluso para los turistas”, indicó.

Respecto a la basura, calificó el tema como “delicado”, debido al inminente cierre del botadero de Cotapachi previsto para el 22 de mayo.

“Estamos dialogando con los comunarios y pidiendo ampliar el plazo. El recojo de basura no debe ser un tema político”, sostuvo.

Sacaba 

Por su parte, el alcalde electo de Sacaba, Riony Villarroel, anunció que impulsará obras viales estratégicas como el distribuidor de Pacata y la avenida Juan José Torrez en el tramo El Abra–Tutimayu. Asimismo, informó que se realizará una auditoría externa a la gestión saliente.

En el área de salud, señaló que si bien existen hospitales como el Salomón Klein y el México, es necesario fortalecer los centros de atención primaria. “Vamos a reducir personal administrativo para reforzar salud y educación”, explicó.

También destacó avances en proyectos de industrialización de residuos sólidos, con diseños ya elaborados.

Vinto

En tanto, el alcalde electo de Vinto, Félix Quispe, reconoció avances en infraestructura vial, pero observó deficiencias en salud, educación y gestión urbanística.

“Muchos vecinos han sido perjudicados en sus trámites. Vamos a reestructurar urbanismo para dinamizar la economía”, afirmó.

Quispe alertó sobre la falta de personal, insumos y medicamentos en los centros de salud y el hospital de segundo nivel, por lo que priorizará la contratación de recursos humanos.

Asimismo, expresó preocupación por el manejo de residuos, señalando que el municipio solo cuenta con una celda de emergencia en Kuturipa. “Necesitamos apoyo del Gobierno nacional para implementar una planta de industrialización de basura”, indicó.

Las tres autoridades coincidieron en la necesidad de coordinar acciones para garantizar servicios básicos como agua, alcantarillado y gestión de residuos, además de impulsar proyectos que fortalezcan el desarrollo regional.

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