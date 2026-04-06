Terminal de Cochabamba suspende viajes al occidente por bloqueos en Oruro

La Terminal de Buses de Cochabamba suspendió este lunes las salidas hacia el occidente del país, debido al paro indefinido del transporte en Oruro, que incluye el bloqueo de carreteras.

Desde la administración de la terminal se informó que la medida afecta principalmente a los viajes por la ruta Cochabamba-Oruro. “Es por el tema de los bloqueos que están realizando los transportistas en Oruro”, se comunicó de forma oficial.

La suspensión de viajes se aplica tanto para la modalidad de buses interdepartamentales como minibuses y noah.

Salidas al oriente

En contraste, las salidas hacia el oriente del país, por la nueva carretera Cochabamba-Santa Cruz, se mantienen con normalidad. No obstante, se reportó demoras de al menos tres horas debido a trabajos en los sectores de Siete Curvas y Barros Negros, donde solo una vía está habilitada.

Asimismo, los viajes hacia el sur del país operan con regularidad, sin interrupciones hasta el momento.

Contexto

El sector del autotransporte en Oruro inició esta jornada un paro indefinido con bloqueo de carreteras desde este lunes, en protesta por la presunta mala calidad del combustible.

Los transportistas denuncian que la gasolina “plus” estaría causando daños en los motores de sus vehículos. Según sus dirigentes, previamente intentaron entablar mesas de diálogo con autoridades nacionales para atender esta problemática, pero no recibieron respuesta.

Mira la programación en Red Uno Play