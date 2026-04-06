Jhonny Mamani renuncia a la Gobernación de Potosí tras años sin ejercer funciones

Jhonny Oscar Mamani Gutiérrez presentó su renuncia irrevocable al cargo de gobernador del departamento de Potosí, argumentando razones personales, de salud y resguardo familiar.

El documento, fechado el 30 de marzo de 2026 en La Paz y recibido oficialmente el 6 de abril por la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, fue dirigido a al presidente, Grover Armin Yelma Chaira.

En la carta, Mamani señala que su decisión es “expresa, voluntaria, libre, definitiva e irrevocable”, pese a encontrarse actualmente con privación de libertad.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí, Víctor Hugo Vega, confirmó la dimisión e informó que la sala plena analizará el caso para definir los procedimientos administrativos correspondientes.

Mamani no ejercía plenamente el cargo desde hace varios años debido a procesos judiciales en su contra y su detención preventiva por denuncias de presunta corrupción.

Procesos

De acuerdo con reportes legales, el exgobernador enfrenta al menos tres procesos. Dos de ellos cuentan con detención preventiva: uno en La Paz por presunta legitimación de ganancias ilícitas vinculada a la compra de 41 ambulancias, y otro en Potosí por supuestas irregularidades en esa misma adquisición durante la pandemia.

Un tercer proceso, con detención domiciliaria, está relacionado con la presunta compra irregular de pruebas de antígeno nasal en 2022.

Además, está imputado por delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica.

Con su renuncia, la Asamblea Legislativa Departamental deberá activar los mecanismos legales para la sucesión en la Gobernación de Potosí.

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