Gobierno y choferes de Oruro instalan diálogo para frenar los bloqueos

El Gobierno y los dirigentes del transporte instalaron la tarde de este lunes la reunión clave para intentar resolver el conflicto que mantiene paralizado al departamento de Oruro.

El encuentro se desarrolla en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, donde una comisión oficial llegó para iniciar el diálogo programado a las 14:00.

Diálogo en marcha

La delegación gubernamental está encabezada por el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, quien se trasladó hasta la ciudad para encarar las negociaciones junto a otras autoridades.

Por parte del sector movilizado, el encuentro es liderado por Lucio Gómez, ejecutivo de la Confederación de Choferes, con participación de representantes regionales.

Un paro que presiona

Desde primeras horas de este lunes, los choferes cumplen un paro indefinido con bloqueos en distintos puntos, exigiendo soluciones a los problemas derivados de la gasolina desestabilizada.

Los movilizados denuncian que sus vehículos continúan presentando fallas mecánicas, pese a los compromisos del Gobierno sobre la calidad del combustible.

Reclamos y tensión

Aunque YPFB implementó un plan de compensaciones, los transportistas aseguran que el proceso no avanza como se prometió.

En medio del conflicto, también se coordinó el paso de autoridades por puntos de bloqueo, como en Panduro, para garantizar el inicio del diálogo.

Expectativa por acuerdos

El Gobierno busca alcanzar una solución rápida que permita levantar las medidas de presión y restablecer la circulación.

El desarrollo de la reunión será clave para definir si el paro se mantiene o se levanta en las próximas horas.

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