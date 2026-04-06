Intentan robar planchas metálicas de puente en la ciclovía de Cochabamba

Personas desconocidas intentaron sustraer planchas metálicas del puente, ubicado en la avenida Villazón, en la ciclovía de Cochabamba, generando preocupación entre vecinos y usuarios de la zona.

Varios ciudadanos denunciaron que los antisociales buscan retirar estas piezas para venderlas como chatarra, afectando una infraestructura que conecta la zona norte de la ciudad con el cerro San Pedro.

“Se necesita más seguridad, no hay policías y es muy peligroso este lugar, sobre todo en la noche”, señaló una vecina.

Durante un recorrido, se evidenció que varias planchas presentan daños y algunas quedaron parcialmente desprendidas, lo que representa un riesgo para quienes transitan por el sector.

Ante la denuncia de los vecinos, el jefe de Puentes de la Alcaldía, Miroslav Morant, informó que tras una evaluación técnica se confirmó el intento de robo de al menos siete piezas metálicas que forman parte de la estructura de protección del puente.

“No lograron extraerlas completamente porque contaban con remaches adicionales, pero sí quedaron muy dañadas”, explicó.

Morant anunció que se realizará una nueva evaluación para proceder con la reposición de las piezas afectadas y garantizar la seguridad de la infraestructura.

Asimismo, indicó que si bien existe patrullaje en la zona, los responsables aprovechan la extensión del recorrido y la falta de vigilancia continua para cometer estos hechos.

Vecinos pidieron reforzar la seguridad, especialmente en horarios nocturnos.

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