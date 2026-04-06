Pronóstico del Senamhi anticipa tormentas eléctricas y lluvias en varias regiones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este lunes 6 de abril tormentas eléctricas en algunas regiones del país, con probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país habrá presencia de chubascos aislados y baja probabilidad de lluvias durante el desarrollo de la jornada.

La Paz tendrá chubascos aislados, con temperaturas que estarán entre 7°C y 20°C y sin probabilidad de lluvias.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 3°C y máxima de 14°C.

Oruro tendrá baja probabilidad de lluvias y temperaturas entre 6°C y 21°C durante la jornada.

Potosí presentará tormentas eléctricas y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 20°C con probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada con tormentas eléctricas y probabilidad de lluvias.

Cochabamba tendrá una jornada nubosa y temperaturas entre 10°C y 32°C, y sin probabilidad de lluvias.

Sucre tendrá una jornada con tormentas eléctricas, alcanzando valores entre 10°C y 25°C y con probabilidad de lluvias.

Tarija tendrá una jornada de tormentas eléctricas, con probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de los 10°C a los 30°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada llena de tormentas eléctricas y baja probabilidad de lluvias.

Santa Cruz tendrá una jornada con chubascos aislados, con temperaturas entre 23°C y 33°C y con probabilidad de lluvias.

Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas y baja probabilidad de lluvias, con una mínima de 23°C y una máxima de 34°C.

Cobija tendrá tormentas eléctricas en la región con temperaturas entre 22°C y 33°C, con baja probabilidad de lluvias.

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