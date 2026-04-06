El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo una reunión con su gabinete en Tarija, en la antesala de anuncios “sobre temas de relevancia para el país” que serán presentados este lunes 6 de abril.

El encuentro se realizó en el complejo El Picacho, donde participaron de forma presencial varios ministros, mientras otros se conectaron de manera virtual, según imágenes difundidas en redes oficiales.

La Presidencia convocó a una conferencia de prensa a las 11:00 en la Casa Grande del Pueblo, con la participación del mandatario y del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.

En ese espacio se prevé la presentación de medidas relacionadas con temas impositivos, facturación y dinamización económica.

“Estamos esperando la ley del perdonazo tributario, que es muy importante”, señaló Paz en declaraciones previas.

Desde la Asamblea Legislativa, el diputado Alejandro Reyes planteó la necesidad de revisar la carga impositiva para impulsar la inversión y generar confianza.

El legislador indicó que se requieren condiciones de seguridad jurídica que favorezcan la inversión privada, tanto interna como externa.

Los anuncios se dan en un contexto de debate sobre el rumbo económico del país y expectativas sobre posibles medidas para reactivar la actividad productiva.

Con información de ABI.

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