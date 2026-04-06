Un joven de entre 25 y 30 años resultó gravemente herido por arma de fuego la madrugada de este domingo en la calle Figueroa, a la altura de la plaza San Francisco, en el centro de La Paz.

De acuerdo con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la víctima recibió un disparo en el abdomen y fue trasladada inicialmente a un centro médico, para luego ser derivada al Hospital de Clínicas.

El paciente se encuentra estable, aunque presenta presión baja y lesiones internas, por lo que requiere una cirugía mayor. Los médicos aguardan resultados clínicos para definir la intervención.

Hasta el momento, su identidad no ha sido confirmada, por lo que permanece como paciente NN, mientras se intenta ubicar a sus familiares.

La Policía desplegó equipos de inteligencia criminal para identificar a los responsables. De manera preliminar, el caso estaría vinculado a un intento de robo.

El hecho generó preocupación entre comerciantes y vecinos del sector, quienes denuncian hechos delictivos frecuentes en la zona.

“Hay muchos atracos por la falta de seguridad y la poca iluminación”, señaló una comerciante.

Además, algunos negocios reportaron daños materiales, como impactos de bala en infraestructuras cercanas.

El caso reabre el debate sobre la seguridad en el centro paceño, donde se pide reforzar la presencia policial y mejorar el alumbrado público.

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