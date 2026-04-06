Investigan la muerte de un guardia tras incidente en un local nocturno en La Paz

Un joven de nacionalidad venezolana que trabajaba como guardia de seguridad murió tras recibir un disparo en el abdomen durante un altercado registrado en un local nocturno de la calle Figueroa, en la ciudad de La Paz.

De acuerdo al informe policial, la víctima fue auxiliada inicialmente al Hospital La Paz y posteriormente trasladada al Hospital de Clínicas, donde recibió atención médica; sin embargo, más tarde se confirmó su fallecimiento.

“Presentaba un impacto de bala en el abdomen y, pese a la atención médica, lamentablemente perdió la vida”, indicó el director departamental de la Felcc, Henry Pinto.

El presunto autor del hecho fue aprehendido en las últimas horas tras un operativo de búsqueda y seguimiento ejecutado por la Policía.

“Se logró la aprehensión del sospechoso en posesión de un arma de fuego que presumimos fue utilizada en el hecho, además de sustancias controladas como marihuana y cocaína”, informó.

Según las primeras investigaciones, el sujeto habría intentado ingresar por la fuerza al local nocturno, argumentando que le habían robado sus pertenencias.

En medio del altercado, el agresor sacó un arma de fuego con la intención de confrontar a una mujer que trabajaba en el lugar, a quien acusaba del supuesto robo.

Durante la situación, el guardia de seguridad intervino, momento en el que recibió el disparo que le causó la muerte.

El caso es investigado por el delito de asesinato, mientras el cuerpo de la víctima permanece en la morgue del Hospital de Clínicas, a la espera de que sus familiares sean ubicados.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.

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