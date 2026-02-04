Gobierno activa plan de seguridad en todo el país para el Carnaval

El Gobierno activó el Plan de Operaciones de Seguridad para el Carnaval 2026, con el objetivo de prevenir delitos, garantizar el orden público y proteger a la población durante las celebraciones en todo el país.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, informó este miércoles que el operativo fue elaborado por la Policía Boliviana en coordinación con el Ministerio de Gobierno.

Como parte del plan, se realizó un relevamiento de datos en las zonas donde se desarrollarán las principales entradas y actividades carnavaleras, identificando los sectores con mayor afluencia de personas.

“Ya se ha movilizado al personal necesario para que pueda emitir los respectivos informes en cada área de trabajo”, señaló la autoridad.

Montaño precisó que en el departamento de La Paz se desplegarán aproximadamente 4.000 efectivos policiales, mientras que a nivel nacional se contará con entre 15.000 y 16.000 uniformados.

Los agentes cumplirán tareas de prevención, control, patrullaje y atención de emergencias en puntos estratégicos del territorio.

El operativo también contempla el despliegue de equipos de inteligencia, que trabajarán de forma continua para detectar actividades irregulares y posibles riesgos.

Desde el Gobierno exhortaron a la población a celebrar con responsabilidad, respetar las normas y colaborar con las autoridades para disfrutar de un Carnaval seguro.

