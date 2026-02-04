Llega el Jueves de Compadres: ¿qué significa la canasta y por qué es el corazón del Carnaval Chapaco?

Tarija se prepara para una de sus tradiciones más queridas, donde cada canasta guarda una historia.
04/02/2026 11:01
Cada febrero, cuando Tarija se llena de música, albahaca y alegría, llega uno de los momentos más esperados del Carnaval: el Jueves de Compadres. Y con él, una tradición que va mucho más allá de un simple regalo: la emblemática Canasta de Compadres, símbolo de amistad, unión y buenos deseos.
Esta costumbre, heredada de generación en generación, marca el inicio del calendario carnavalero y reafirma uno de los valores más importantes de la cultura chapaca: la hermandad entre amigos.
Un regalo con alma: ¿qué representa la canasta?
La Canasta de Compadres no se entrega por compromiso. Es una muestra sincera de cariño, respeto y lealtad entre personas que se consideran parte de su familia emocional.
Quien entrega la canasta está diciendo: “Te aprecio, te respeto y quiero que sigamos caminando juntos”.
Además, existe una regla no escrita: quien recibe, devuelve el gesto al año siguiente, fortaleciendo así un vínculo que se renueva con el tiempo.
¿Qué lleva una Canasta de Compadres y qué significa cada elemento?
Cada elemento tiene un valor simbólico:
Frutas y flores
Representan abundancia, prosperidad y buenos deseos. Las uvas, duraznos y flores adornan la canasta con vida y color.
Zapallo y pepino
Son símbolos de fertilidad y amor:
Zapallo: para los hombres.
Pepino: para las mujeres.
Representan unión, crecimiento y bienestar sentimental.
La torta
Un pan dulce artesanal que simboliza la dulzura de la vida compartida y los buenos momentos.
Viandas y empanadas
Quesos, jamones, ancucos y empanadas blanqueadas refuerzan el espíritu de compartir.
Bebidas
Vinos y cervezas sellan el lazo con un brindis de amistad.
Decoración y albahaca
Globos, serpentinas y banderines llenan de fiesta la canasta, mientras que la albahaca aporta su aroma característico, símbolo de fertilidad y buena energía.
El ritual que fortalece la amistad
La entrega de la canasta es un momento especial. No cualquiera se convierte en compadre o comadre: es un honor reservado para personas importantes en la vida.
Este gesto:
- Refuerza la confianza
- Renueva la amistad
- Celebra la lealtad
- Une generaciones
En muchos casos, también se considera una época propicia para el amor. Según la antropóloga Esther Balboa, esta festividad está relacionada con la fertilidad y las uniones sentimentales.
Un arte hecho con cariño
Armar una Canasta de Compadres es todo un ritual. Desde colocar la albahaca hasta acomodar los dulces y globos, cada detalle refleja creatividad y afecto.
No hay dos canastas iguales, porque cada una lleva la esencia de quien la prepara.
Es tradición, arte y emoción en una sola ofrenda.
Más que un regalo, una promesa
En Tarija, el Jueves de Compadres no es solo una fiesta: es una celebración de la amistad verdadera.
La Canasta de Compadres es:
- Un símbolo cultural
- Un acto de cariño
- Una promesa de unión
- Un pedazo del corazón chapaco
Porque en Carnaval, no solo se baila… también se fortalecen los lazos que duran toda la vida.
