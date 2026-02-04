¡Atención conductores! Estas calles se cierran en Cochabamba por trabajos de bacheo

La Alcaldía de Cochabamba informó que este miércoles 4 de febrero se cerrarán temporalmente varias vías de la ciudad debido a trabajos intensivos de bacheo y mantenimiento asfáltico, luego de los daños provocados por la temporada de lluvias.

La Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Municipal señaló que estas labores forman parte de un plan de recuperación vial, con el objetivo de mejorar la durabilidad del asfalto y garantizar una circulación más segura para conductores y peatones.

Los trabajos implicarán restricciones al tráfico vehicular en distintas calles y avenidas, por lo que las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones, salir con anticipación y utilizar rutas alternas para evitar retrasos.

Trabajos tras la temporada de lluvias

Según el reporte municipal, las precipitaciones registradas en las últimas semanas provocaron el deterioro de varias vías, generando baches, fisuras y desniveles que representan un riesgo para la seguridad vial.

Desde la Alcaldía señalaron que estas intervenciones buscan reducir accidentes, proteger los vehículos y optimizar el flujo del tránsito, especialmente en zonas con mayor circulación.

Recomendaciones a la población

Las autoridades pidieron comprensión a los vecinos y conductores, y exhortaron a respetar la señalización instalada en los puntos intervenidos, así como las indicaciones del personal de tránsito.

Asimismo, informaron que el detalle completo de las calles afectadas y los horarios de los trabajos puede revisarse en la imagen difundida por el municipio.

Finalmente, remarcaron que estas obras son temporales y forman parte del plan de mejora urbana para brindar mejores condiciones de movilidad en la ciudad.

