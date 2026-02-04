Bolivia: En el 2025 la deuda interna del TGN fue de $us 33.250 millones; 2,3 veces mayor que la deuda externa de ese año

Si bien el FMI prescindió de dar estimaciones o proyecciones económicas para Bolivia para el 2025 y 2026, en indicadores claves como el crecimiento económico y otros. Con anterioridad, este organismo, en sus informes económicos había destacado que el 2024 y 2025 la deuda pública del país estaba alrededor del 90% de su PIB.

Recientemente el Banco Central de Bolivia ha publicado los datos de su deuda externa, cuyo saldo a finales de la gestión 2025 fue de $us. 14.131 millones. La cual representa un 24,6% de su PIB, que, si bien le da relativa solvencia, la liquidez y generación de divisas es aún el principal talón de Aquiles de la economía boliviana.

La historia no acaba ahí, la DEUDA INTERNA, que tradicionalmente es "ocultada" o poco mencionada por los gobiernos de turno, es alta, y mucho más alta que la deuda externa. Según datos oficiales del BCB, por ejemplo, solo la DEUDA INTERNA DEL TGN, con el sector público y privado, es igual a los $us. 33.250 millones, la cual es 2,3 veces mayor que la deuda externa.



Otros datos de deuda interna son:

📌 Deuda interna del BCB con el sector privado es de 3.912 millones de dólares.

📌 El crédito neto del BCB al Sector Público No Financiero (SPNF) es de Bs. 157.925 millones, unos $us. 23.021 millones (al tipo de cambio oficial).

📌 Esto va de la mano de una enorme emisión monetaria que hasta finales de enero 2026 llegó a Bs. 102.932 millones, equivalente a $us. 15.004 millones.

Es decir, la actual deuda pública de Bolivia, entre interna y externa, está bordeando el 90% del PIB. Con el CAF y el BID se sumarán 7.600 millones de dólares a partir de este año 2026, y la deuda interna seguirá creciendo, ya que no se evidencia a corto plazo reajustes drásticos en el gasto estatal (masa salarial, empresas públicas, otros), lo cual impulsará a que el BCB continúe financiando el déficit fiscal y opere como una especie de "caja chica" para el sector público, sobre todo si la misma no refleja autonomía ni independencia al ejecutivo.

1) TRES RIESGOS PUNTUALES DE UNA DEUDA PÚBLICA CERCANA AL 90% DEL PIB

1. Riesgo de sostenibilidad fiscal

A ese nivel, el pago de intereses y amortizaciones empieza a “comerse” el presupuesto. Menos espacio para inversión pública, salud, educación e infraestructura, y mayor rigidez del gasto.

2. Aumento del costo y restricción del financiamiento

Los acreedores perciben mayor riesgo país. Esto se traduce en créditos más caros, plazos más cortos y menor acceso a financiamiento concesional, incluso de multilaterales.

3. Vulnerabilidad cambiaria y de reservas

Con baja generación de divisas, una deuda alta presiona las reservas internacionales, eleva expectativas de devaluación y afecta la confianza del sector privado.

2) PELIGROS DE UNA DEUDA INTERNA 2,3 VECES MAYOR QUE LA EXTERNA

a) Desplazamiento del crédito al sector productivo (crowding out)

El Estado absorbe el ahorro interno vía bonos, letras del BCB y financiamiento bancario, reduciendo recursos para empresas y hogares.

b) Mayor dependencia de la emisión monetaria

Con un déficit fiscal cercano al 13% del PIB, una deuda interna tan alta empuja al BCB a financiar al SPNF. La emisión se convierte en fuente estructural de recursos, no excepcional.

c) Riesgo inflacionario y de dolarización de expectativas

Aunque la inflación esté contenida hoy, la expansión sostenida de la base monetaria deteriora la confianza en el boliviano, aumenta la demanda de dólares y presiona el tipo de cambio.

3) MEDIDAS ECONÓMICAS PUNTUALES

💡 Para evitar el sobreendeudamiento (en general)

1. Regla fiscal legal y creíble

Límite al déficit y a la deuda como % del PIB, con metas plurianuales y correcciones automáticas si se incumplen.

2. Repriorización del gasto público

Reducir gasto corriente y subsidios ineficientes, y concentrar recursos en inversión que genere crecimiento y divisas (exportaciones, energía, agroindustria, turismo, otros).

3. Fortalecimiento de ingresos fiscales estructurales

Ampliar base tributaria, reducir evasión y formalizar sectores, en lugar de financiar el déficit con deuda o emisión.

🧠 Para moderar y controlar la deuda (especialmente la interna)

a) Límite normativo al financiamiento del BCB al TGN

Topes anuales explícitos y públicos al crédito del BCB al SPNF.

b) Gestión activa de pasivos

Canjear deuda interna de corto plazo por instrumentos de mayor plazo y menor tasa, reduciendo presión de liquidez y refinanciamiento.

c) Sustitución parcial por deuda externa concesional

Priorizar multilaterales (BID, CAF, BM) a largo plazo y bajo costo para reducir la dependencia de deuda interna monetizable.

📝 CONCLUSIÓN

Bolivia no enfrenta hoy un problema inmediato de quiebra financiera, pero sí un desafío claro de sostenibilidad fiscal y liquidez interna. La alta dependencia de deuda interna y del financiamiento del BCB es una señal de alerta que, si no se corrige, puede traducirse en presión cambiaria, menor crédito al sector productivo y pérdida de confianza en la moneda. La salida no está en más emisión ni en más endeudamiento, sino en una disciplina fiscal gradual, reglas claras y una estrategia económica orientada a generar divisas, inversión y crecimiento real.

⚠️ RECOMENDACIONES FINALES

🟢 Implementar una consolidación fiscal gradual y transparente, con metas trimestrales públicas.

🟣 Reducir progresivamente la monetización del déficit, fortaleciendo la independencia operativa del BCB.

🟠 Enfocar la política económica en generar divisas reales, impulsando exportaciones e inversión privada como base de sostenibilidad de la deuda.

Sígueme en mis rrss:

Tik tok:

https://vt.tiktok.com/ZSatDc8Ya/

Instagram:

https://www.instagram.com/p/DUTwMV_kV1a/?igsh=MW04cHkwbm1zNGZsOA==

X (Twitter):

https://x.com/i/status/2018860648587821432

Mira la programación en Red Uno Play