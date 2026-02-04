Video muestra accidente en jocheo de toros en Rurrenabaque donde una mujer resultó herida

Un accidente ocurrido durante el segundo día de jocheo de toros en la fiesta patronal de Rurrenabaque dejó a una mujer herida y generó momentos de tensión entre los asistentes al evento.

De acuerdo con videos grabados por personas que presenciaban la actividad, la mujer vestida con blusa y sombrero de color negro, ingresó al corral y montó al animal en medio de la expectativa del público. Instantes antes del incidente, incluso hizo un gesto con el pulgar hacia arriba, señal que suele interpretarse como indicación de que todo marchaba bien.

Sin embargo, segundos después, aparentemente perdió el equilibrio y cayó al suelo dentro del ruedo. En medio de la caída, el toro la pisó accidentalmente en la región pélvica, provocando alarma entre los espectadores.

Testigos señalaron que una de las patas del animal pasó muy cerca de su rostro, lo que aumentó la preocupación por la gravedad del momento. De inmediato, varias personas ingresaron al corral para distraer y alejar al toro, mientras otros auxiliaban a la mujer, que permanecía tendida en la arena.

Tras ser rescatada, fue retirada del lugar y trasladada a un centro de salud cercano, donde recibió atención médica de emergencia. Hasta el momento, no se ha difundido un reporte oficial detallado sobre su estado de salud.

