Bolivia recibe a las primeras candidatas del Reina Hispanoamericana 2026

Bolivia comenzó a vivir el ambiente del Reino Hispanoamericano 2026, certamen internacional que este año celebra su edición número 36 en territorio nacional y contará con la transmisión oficial de Red Uno.

Desde Santa Cruz, la representante boliviana Eugenia Redín dio la bienvenida al primer grupo de candidatas internacionales que ya arribaron al país, destacando la importancia de mostrar la cultura y tradiciones bolivianas al mundo.

“Estamos muy felices de recibir a las candidatas que ya llegaron a nuestro hermoso país, Bolivia, para ser parte de esta edición número 36 del Reino Hispanoamericano. Van a poder conocer nuestra cultura, nuestras tradiciones y todo lo que conlleva ser boliviano”, expresó Redín.

Entre las participantes se encuentra Luz González, representante de Nicaragua, quien fue la primera candidata en llegar al país y manifestó su entusiasmo por conocer Bolivia y su gastronomía.

“Llegué el 2 de febrero, muy ansiosa por conocer Bolivia y por degustar su comida. Todavía no he podido probar nada, pero espero que Eugenia nos guíe y nos lleve a comer algo divino”, señaló.

Por su parte, la representante de Uruguay, Ana Claudia González, compartió su expectativa por probar uno de los platos más tradicionales del país.

Mientras tanto, Emely Barile, representante de Venezuela, destacó su interés por la cultura y las festividades bolivianas. “Yo hice una lista de las cosas que quería hacer aquí en Bolivia. Quiero probar la sopa de maní, ir al Carnaval de Oruro y conocer la cultura del país”, afirmó.

Las candidatas permanecen concentradas en el Hotel Radisson, desde donde desarrollan una intensa agenda que incluye actividades culturales, gastronómicas y viajes programados a La Paz y Oruro, algunos de ellos como parte de sorpresas oficiales del certamen.

El Reino Hispanoamericano 2026 se llevará a cabo el próximo 22 de febrero y busca resaltar la belleza integral de sus candidatas, además de proyectar a Bolivia como un destino cultural y turístico ante los ojos del continente.

