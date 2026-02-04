"Tenían un arma": Atracan a una joven cuando iba a recoger a su hermano del colegio

Una joven fue víctima de un violento atraco la tarde del martes en el barrio Che Guevara, zona Plan 3000, en Santa Cruz, cuando se dirigía a una unidad educativa para recoger a su hermano menor.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 16:30 y fue perpetrado por dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta.

“Yo iba tranquila, rumbo al colegio de mi hermanito, porque él salía a las cinco de la tarde. Ya los había visto antes, incluso me molestaron y me piropearon, pero no les di importancia”, relató.

La joven indicó que en ese momento recibió una llamada telefónica de su abuelo, situación que habría sido aprovechada por los delincuentes. “Contesto el teléfono y creo que ahí se dieron cuenta. Escucho el sonido de la moto, miro al lado y uno de ellos saca el arma y me dice: ‘dame tu teléfono’”, contó.

Por el susto, la víctima lanzó su celular al suelo y los antisociales huyeron inmediatamente del lugar. La joven aseguró haber visto claramente el arma. “Sí, era una pistola, de color plomo con café, eso fue lo primero que vi cuando la sacó”, afirmó.

De acuerdo con su declaración, los atracadores se movilizaban en una motocicleta roja que aparentemente no tenía placa visible. Además, vestían barbijos y ropa que simulaba ser de uso institucional.

La víctima también reveló que, según información registrada en el sistema policial, los mismos sujetos habrían atracado a otra joven cerca de las 15:30 en inmediaciones del hospital Francés, lo que hace presumir que se trataría de una banda que opera en la zona.

