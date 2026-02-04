Caso Maletas: ocho allanamientos y más citados a declarar

Las investigaciones por el denominado caso Maletas continúan avanzando. La Fiscalía intensificó las diligencias y ejecutó al menos ocho allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Santa Cruz, en el marco de una investigación por tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que la investigación se amplió contra otras personas que estarían involucradas en este hecho.

“Se ha aperturado una investigación por legitimación de ganancias ilícitas contra todas las personas investigadas en este caso. El objetivo es identificar y establecer el origen de los bienes que pudieran estar relacionados con actividades ilícitas”, señaló Mariaca.

Las diligencias fueron dirigidas por el fiscal Marco Arce, en su calidad de director funcional de la investigación, junto a una comisión conformada por tres fiscales más, quienes procedieron al allanamiento de inmuebles que presuntamente pertenecerían a algunos de los investigados.

“Se están realizando requerimientos a distintas instituciones, entre ellas Derechos Reales, para establecer si los investigados cuentan con bienes registrados a su nombre en el departamento de Santa Cruz”, precisó el Fiscal General.

Respecto a las maletas que dieron origen al caso, Mariaca indicó que aún no fueron encontradas, pero aseguró que la Policía Boliviana continúa trabajando en coordinación con el Ministerio Público.

“La Policía está realizando las diligencias correspondientes y, cuando se requiera la intervención del Ministerio Público, la comisión de fiscales actuará de manera inmediata”, afirmó.

Asimismo, la Fiscalía anunció que se convocará a declarar a diversas personas, incluidos funcionarios públicos de distintas instituciones, especialmente aquellos que desempeñan funciones en el aeropuerto internacional de Viru Viru, con el fin de recolectar información sobre los movimientos y procedimientos cotidianos en la terminal aérea.

“No se descarta citar a servidores públicos que, por su trabajo diario, puedan aportar información relevante para esclarecer este hecho”, concluyó Mariaca.

Las investigaciones continúan en curso y el Ministerio Público no descarta nuevas actuaciones en los próximos días.

