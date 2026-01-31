TEMAS DE HOY:
Noticias

Caso 'maletas': quiénes son los seis implicados y qué medidas cautelares enfrentan

Seis personas enfrentan detención preventiva y domiciliaria mientras avanzan las investigaciones del caso Maletas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/01/2026 21:08

Santa Cruz, Bolivia

En el marco de las investigaciones por el denominado caso Maletas, la justicia determinó medidas cautelares contra seis personas presuntamente involucradas en este proceso, entre ellas detenciones preventivas en el penal de Palmasola y detención domiciliaria con fianza.

  • Guardia a cargo del galpón, cumple detención preventiva por 180 días.

  • Juez Hebert Zeballos, con detención preventiva por 120 días en el penal de Palmasola.

  • La exdiputada Laura Rojas, cumple detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola.

  • Carlos Diego Number, socio capitalista de una de las empresas involucradas, con detención preventiva por 120 días.

  • Juan Carlos Espinoza, representante legal de la empresa de seguridad, con detención preventiva por 120 días.

  • Socia de la empresa de seguridad, con detención domiciliaria y fianza, medida determinada en audiencia.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer responsabilidades dentro del caso Maletas, mientras los implicados enfrentan las determinaciones judiciales correspondientes.

