Transporte Libre justifica pasaje diferenciado solo para escolares: "No se puede arriesgar la economía del operador"

Tras una serie de reuniones entre la Alcaldía, juntas escolares y transportistas, el dirigente del Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara, brindó detalles sobre los criterios técnicos y legales que definieron la nueva estructura de pasajes. El punto más polémico es la eliminación del pasaje diferenciado para adultos mayores y personas con discapacidad en la modalidad de minibuses, una decisión que, según Tancara, se ajusta a la normativa vigente.

El sustento legal y la capacidad de los vehículos

Tancara señaló que la Ley 165 (Ley General de Transporte) es clara al indicar que los pasajes solidarios no deben poner en riesgo la economía de quienes brindan el servicio. En ese sentido, explicó que un minibús de 14 pasajeros tiene un margen de utilidad mucho menor que el transporte masivo.

“En minibuses no va a haber tarifa diferenciada para personas con discapacidad y adultos mayores. La ley indica que todo tipo de pasaje solidario no tiene que arriesgar la economía del operador. El estudio técnico arrojó que el pasaje mínimo real debería ser de 2,80 Bs; cobrar menos de eso en una unidad pequeña no compensa los costos actuales”, afirmó el dirigente.

Asimismo, argumentó razones operativas y de seguridad, mencionando que la ausencia de ayudantes en los minibuses dificulta la atención a personas de la tercera edad debido al peso de las puertas y la accesibilidad, sugiriendo que este sector recurre históricamente más a los colectivos y buses.

Tarifas para escolares: Horarios y condiciones

A pesar de la resistencia inicial de algunos sectores del transporte, se logró consolidar el pasaje escolar en minibuses. Este beneficio regirá bajo las siguientes condiciones:

Población: Estudiantes de nivel inicial hasta sexto de secundaria.

Horario: De 07:00 a 20:00, de lunes a viernes.

Exclusión: No incluye a estudiantes universitarios debido a la amplitud del universo académico y la dificultad de fiscalización.

El desafío de los "tramos extralargos" y el trameaje

El acuerdo no solo fija montos, sino que establece una agenda de trabajo para la próxima semana. Los transportistas y la comuna buscarán soluciones para las rutas que superan los 25.5 kilómetros (como Ovejuyo, Rosales y Chasquipampa), las cuales requieren un tratamiento especial.

“Tenemos dos tareas: erradicar en su totalidad el trameaje, que nos hace quedar mal a la generalidad del autotransporte, y tratar el tema de las rutas extra largas”, adelantó Tancara.

Incertidumbre por el costo de vida

El dirigente advirtió que estas tarifas tienen un carácter transitorio (Resolución 1184), debido a la inestabilidad en el costo de los insumos y el combustible. Recordó que el estudio de costos utilizado se basó en datos de finales de 2024, cuando un almuerzo promediaba los 12 Bs, mientras que hoy supera los 17 Bs.

“Si se va a actualizar el estudio con base en la inflación actual y el costo de operación, nosotros nos vamos a someter. Estamos esperanzados en que exista un estudio real”, concluyó, subrayando que las nuevas tarifas entrarán en vigencia este lunes 2 de febrero, coincidiendo con el inicio de las labores escolares.

