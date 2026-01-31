“Están robando que da miedo”: Soo Hyun Chung lanza ofensiva contra la corrupción municipal

Soo Hyun Chung, candidato a la Alcaldía por el frente Fuerza y Esperanza (FE), denunció un saqueo sistemático en la actual administración municipal.

“Hay gran robo, esta gestión está robando que da miedo y por eso he propuesto crear un departamento de recuperación de fondos”, afirmó con severidad el también pastor y rector.

El aspirante calificó como urgente realizar una auditoría profunda para identificar a los responsables de rodear la gestión de corrupción.

Chung enfatizó que los buenos ciudadanos y "los hijos de Dios" deben despertar para recuperar la moral y los recursos que pertenecen a la comunidad.

Respecto a la movilidad urbana, el candidato considera justo fijar el pasaje en Bs 3 bajo las condiciones actuales del transporte público.

Sin embargo, su plan a largo plazo apuesta por motores eléctricos y paneles solares en mercados para reducir drásticamente los costos operativos y de energía.

La crisis sanitaria también ocupa un lugar central en su agenda, denunciando centros cerrados y personal médico con sueldos devengados. Chung criticó que se haya triplicado la cantidad de funcionarios mientras los ciudadanos siguen haciendo filas desde las cuatro de la mañana por atención básica.

Finalmente, el líder de FE señaló que el Gobierno central debe asumir la responsabilidad de otorgar ítems de salud en lugar de la Alcaldía. Asimismo, prometió mano dura contra los trabajadores que abandonan sus puestos en el sector público para atender sus clínicas privadas.

