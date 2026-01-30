La familia de Marco Aramayo ha decidido romper el silencio al revelar que el primer reporte clínico del Hospital de Clínicas indicaba un cuadro de envenenamiento. Ante este hallazgo, los allegados realizaron análisis de sangre en una clínica privada que confirmaron la presencia de sustancias tóxicas en el organismo del exdirector.

Marco Aramayo (hijo) sostiene que las pruebas de estas irregularidades han sido resguardadas por mucho tiempo debido a la falta de garantías y la inestabilidad jurídica del país. Aramayo enfatizó que no solo buscan justicia por la muerte de su padre, sino una investigación profunda que alcance a figuras políticas más allá de Luis Arce y Lidia Patty.

La defensa legal, encabezada por Joel Lara, denunció que tanto él como el hijo de Aramayo han sido víctimas de amenazas directas por parte de sujetos encapuchados.

"Lo han callado al señor Marco Aramayo y lo han asesinado dentro de la cárcel", afirmó el abogado al cuestionar la seguridad de los herederos.

El caso destaca por la magnitud del aparato judicial desplegado, el cual incluyó la participación de 84 jueces y 91 fiscales a lo largo de un extenso proceso penal. Según el jurista Lara, es imperativo actuar con cautela debido a que un tercio de los implicados en el desfalco del Fondo Indígena pertenecen al MAS (Movimiento Al Socialismo).

La familia exige que el Estado esclarezca las violaciones a los derechos humanos y las torturas sufridas durante el traslado del exdirector por 50 centros penitenciarios. Por ahora, las pruebas definitivas permanecen bajo custodia hasta que existan las condiciones necesarias para un juicio imparcial y transparente.

