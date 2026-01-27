En Oruro: Investigan ingresos previos de mercurio tras decomiso de cargamento proveniente de México

La Aduana Nacional logró interceptar un cargamento ilícito de mercurio en el paso fronterizo de Tambo Quemado, justo en el límite con Chile. El material tóxico se encontraba oculto dentro de 216 baldes de pintura acrílica, alcanzando un peso bruto aproximado de 6.003 kilogramos.

El operativo resultó en la aprehensión de dos personas que actualmente se encuentran bajo un riguroso proceso de investigación por parte de las autoridades locales. Según los reportes oficiales, el contenedor procedía de México y tenía como objetivo final ser introducido para su comercialización en el mercado interno.

La Fiscalía Departamental de Oruro ha manifestado una profunda inquietud ante la posibilidad de que este no sea un evento aislado en la región. Al respecto, el fiscal Aldo Morales señaló: “Lo que más preocupa al Ministerio Público es que se ha podido verificar que ya habían ingresado otras cargas con similar característica”.

La autoridad advirtió que existe la fuerte presunción de que otros envíos de mercurio llegaron a las minas de oro sin la revisión pertinente. Esta situación pone en evidencia una brecha en los controles fronterizos que las investigaciones actuales buscan esclarecer con urgencia.

