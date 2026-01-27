¿Tienes más de 1.000 dólares en tu cuenta? Ministro aclara cómo se devolverán

El Ministerio de Economía, Gabriel Espinoza, confirmó en que Que No Me Pierda, que a partir de este martes, se dará inicio a la devolución de ahorros en dólares para familias y pequeños empresarios que tienen hasta mil dólares depositados en el sistema financiero.

Afirmó que, esta medida forma parte de las acciones del gobierno del presidente Rodrigo Paz orientadas a normalizar la economía y restablecer la confianza en la gestión financiera del país.

La autoridad señaló que la devolución se hará de manera íntegra y en la moneda depositada, permitiendo a los ahorristas acceder a sus recursos de forma inmediata.

“Cualquier persona que tenga un saldo menor a mil dólares en una cuenta de ahorro, sea persona natural o jurídica, podrá retirar sus ahorros en la totalidad y en la moneda que lo depositó”, explicó.

El ministro detalló que, en total, los ahorros en dólares de los ahorristas que habían quedado atrapados en el sistema financiero suman cerca de 2.400 millones de dólares.

De esta cifra, la primera etapa de devolución cubrirá a más de 770.000 personas, con un impacto inmediato de aproximadamente 75 millones de dólares, principalmente a pequeños empresarios y emprendedores.

¿Qué pasa si tengo más de 1.000 dólares?

Espinoza aclaró que los ahorristas con depósitos superiores a mil dólares no podrán retirar sus fondos en esta primera etapa. Esto aplica tanto para personas que tienen poco más de mil dólares, como para quienes poseen miles en sus cuentas.

“Si usted tiene mil uno, 3.000 o incluso 10.000 dólares depositados, deberá esperar a la segunda etapa de devolución, que ya estamos planificando. No será posible retirar parcialmente el dinero en esta fase inicial. Queremos primero cubrir a los pequeños ahorristas, que representan la mayoría de los afectados y para quienes el acceso inmediato a sus fondos es más crítico”, explicó el ministro.

El funcionario precisó que la segunda etapa de devolución está prevista para implementarse durante el primer semestre del año, con montos mayores por depositante, que podrían llegar a 4.000 o 5.000 dólares, dependiendo de la disponibilidad de divisas y del ritmo de acumulación de reservas en el Banco Central.

Espinoza enfatizó que, aunque los grandes ahorristas deberán esperar, esta medida busca garantizar un proceso ordenado y sostenible de recuperación de fondos.

Sobre el financiamiento de esta medida, el ministro explicó que la eliminación de subsidios a combustibles permitió al gobierno ahorrar divisas y acumular reservas en el Banco Central.

Según Espinoza, al momento de asumir, el país contaba con 68 millones de dólares en reservas líquidas, cifra que actualmente supera los 500 millones de dólares. “Los dólares que se le habían quitado a los depositantes ahora empiezan a ser devueltos por el Banco Central”, indicó.

