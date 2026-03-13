Sergio Asbun: “La innovación está en el ADN del Banco Económico”

El gerente general del Banco Económico, Sergio Asbun, destacó la trayectoria, el crecimiento sostenido y la apuesta por la innovación tecnológica de la entidad financiera, que celebra 35 años de servicio en Bolivia.

Durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda, Asbun señaló que, aunque tres décadas y media pueden parecer mucho tiempo, el Banco Económico sigue considerándose una institución joven que ha logrado consolidarse gracias a la responsabilidad en la administración de los ahorros del público y la confianza de sus clientes.

“Somos un banco joven que en poco tiempo se ha desarrollado y ha crecido con mucha responsabilidad, porque administramos los ahorros del público”, afirmó.

El ejecutivo explicó que uno de los mayores desafíos ha sido hacer empresa en un país cambiante, con distintos contextos económicos. Sin embargo, destacó que la entidad logró enfrentar cada etapa con crecimiento sostenido, incluso alcanzando en varios periodos incrementos anuales cercanos al 20%.

“Sin la confianza de los clientes no estaríamos festejando hoy estos 35 años ni la solidez que tiene la entidad”, sostuvo.

Innovación financiera

Asbun también resaltó que la innovación forma parte del ADN del banco. En ese sentido, mencionó soluciones creadas para facilitar los pagos y mejorar la experiencia de los usuarios, como las manillas con microtarjetas incorporadas, diseñadas para permitir pagos sin necesidad de llevar billetera.

Según explicó, esta alternativa surgió como respuesta a la falta de habilitación en Bolivia de servicios internacionales de pago digital en dispositivos como relojes inteligentes.

“Pensamos en soluciones financieras que resuelvan problemas cotidianos de los clientes”, indicó.

Apoyo a emprendedores

Entre los programas más emblemáticos del banco, Asbun destacó “Mi Socio”, una iniciativa creada para facilitar el acceso al crédito a micro y pequeños empresarios, especialmente en un contexto económico complejo.

El programa busca simplificar los requisitos para obtener financiamiento y brindar capital de trabajo a emprendedores que necesitan impulsar o reconstruir sus negocios.

“Mi Socio nació para apoyar a los microempresarios y permitir que puedan rehacer sus empresas y generar empleo”, explicó.

Impulso a las mujeres emprendedoras

Otro de los proyectos destacados es “Red Mujer, Mi Aliada”, el principal programa de responsabilidad social empresarial del banco, que busca reducir la brecha de acceso al crédito entre hombres y mujeres.

La iniciativa incluye capacitación, charlas y apoyo financiero para emprendedoras en todo el país.

“Descubrimos que muchas mujeres no se animaban a solicitar créditos. Red Mujer busca acortar esa brecha y facilitar su acceso al sistema financiero”, señaló Asbun.

Según datos del banco, el programa ha realizado más de 25.000 capacitaciones y ha impulsado numerosos emprendimientos liderados por mujeres.

Tecnología y regulación

El gerente general también subrayó que el sistema financiero enfrenta una transformación acelerada por la tecnología, con herramientas como la inteligencia artificial, los pagos digitales y las fintech.

En ese contexto, consideró urgente modernizar la normativa del sistema financiero, ya que la actual Ley de Servicios Financieros fue aprobada en 2013, cuando muchas de estas tecnologías aún no existían.

“Hoy tenemos un marco regulatorio que no refleja la realidad del sistema financiero. Se necesita una reforma rápida”, afirmó.

Actualmente, el Banco Económico cuenta con más de 1.700 millones de dólares en cartera de créditos, con desembolsos anuales que oscilan entre 600 y 700 millones de dólares, recursos que —según Asbun— contribuyen directamente al crecimiento económico, la generación de empleo y el apoyo a proyectos productivos en el país.

