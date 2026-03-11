TEMAS DE HOY:
Atropello Marihuana atraco a taxista

23ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

Una niña, una bebé y una adulta mayor entre las víctimas del atraco a farmacia

Tras el robo de dinero y aparatos tecnológicos, las víctimas prestan declaración en la Estación Policial 3.

Ximena Rodriguez

11/03/2026 0:03

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Un escenario de terror vivieron varias personas, entre ellas una niña de 5 años y una bebé de pocos meses, tras ser encañonadas durante un atraco en una farmacia del Barrio California en Santa Cruz. Los delincuentes armados, redujeron a las menores junto a una mujer de 71 años y otros adultos, incluidas las propietarias del negocio para sustraer dinero y equipos electrónicos.

El Cnel. Edson Rojas, comandante de la EPI 3, informó que el hecho activó de inmediato el ‘Plan Z’ de la Policía Boliviana.

"Ambas personas portaban armas de fuego. Una vez que se tomó conocimiento, se ha dispuesto que todas las unidades realicen patrullaje", señaló la autoridad, quien confirmó el robo de aproximadamente 4.000 bolivianos y una tablet.

Actualmente, las víctimas se encuentran en dependencias policiales brindando sus declaraciones para intentar identificar a los asaltantes, quienes huyeron en una motocicleta. El jefe policial instó a la ciudadanía a colaborar: "Pedimos a quien haya visto algo con referencia a la búsqueda de estas personas, comunicarse al número 110".

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD