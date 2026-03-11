Una niña, una bebé y una adulta mayor entre las víctimas del atraco a farmacia

Un escenario de terror vivieron varias personas, entre ellas una niña de 5 años y una bebé de pocos meses, tras ser encañonadas durante un atraco en una farmacia del Barrio California en Santa Cruz. Los delincuentes armados, redujeron a las menores junto a una mujer de 71 años y otros adultos, incluidas las propietarias del negocio para sustraer dinero y equipos electrónicos.

El Cnel. Edson Rojas, comandante de la EPI 3, informó que el hecho activó de inmediato el ‘Plan Z’ de la Policía Boliviana.

"Ambas personas portaban armas de fuego. Una vez que se tomó conocimiento, se ha dispuesto que todas las unidades realicen patrullaje", señaló la autoridad, quien confirmó el robo de aproximadamente 4.000 bolivianos y una tablet.

Actualmente, las víctimas se encuentran en dependencias policiales brindando sus declaraciones para intentar identificar a los asaltantes, quienes huyeron en una motocicleta. El jefe policial instó a la ciudadanía a colaborar: "Pedimos a quien haya visto algo con referencia a la búsqueda de estas personas, comunicarse al número 110".

