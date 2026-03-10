Aprehenden a 11 'jukus' cuando intentaban ingresar a la mina Huanuni

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó este martes que once personas fueron aprehendidas en el municipio de Huanuni tras ser sorprendidas intentando ingresar de manera ilegal a sectores de la mina con la presunta intención de sustraer mineral.

Según la autoridad, en un primer operativo fueron detenidos nueve jóvenes que habían ingresado al sector Intihuatana, donde presuntamente pretendían extraer mineral de forma ilegal.

“En el primer caso son nueve personas jóvenes, de entre 20 y 28 años, quienes habrían ingresado al sector de Intihuatana con el objetivo de sustraer mineral”, explicó Morales.

El fiscal aclaró que al momento de ser interceptados ninguno de los sospechosos portaba mineral, por lo que inicialmente se investiga el hecho por allanamiento y tentativa de hurto.

En un segundo caso, otros dos jóvenes fueron sorprendidos cuando intentaban ingresar al mismo sector de la mina, por lo que también fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público.

Morales expresó preocupación porque la mayoría de los implicados son personas jóvenes que estarían recurriendo a actividades ilegales.

“Lo más preocupante es que son jóvenes los que están ingresando a la mina. Estimamos que esto ocurre por la situación económica que vive actualmente el país o por la falta de empleo”, manifestó.

La autoridad señaló que el Ministerio Público, la Policía y el Ejército reforzarán los operativos de control en la zona minera para evitar este tipo de hechos.

Asimismo, recordó que la actividad ilegal no solo afecta a la Empresa Minera Huanuni, sino también a los ingresos del Estado.

“Este tipo de hechos no solamente afectan a la mina Huanuni, sino también al Estado boliviano, porque parte de lo que se recauda se destina al Tesoro General de la Nación”, concluyó.

