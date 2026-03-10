La audiencia de apelación incidental solicitada por el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, dentro del proceso penal que enfrenta por el denominado caso ‘pavimento’, fue postergada para el viernes 13 de marzo a las 08:30.

Inicialmente, la audiencia judicial estaba prevista para este martes 10 de marzo a la misma hora, instancia en la que la autoridad municipal pretendía solicitar la modificación de su medida cautelar con el objetivo de defenderse en libertad. Sin embargo, la sesión fue reprogramada a pedido de su defensa.

Según se informó, la solicitud de postergación fue planteada para que Fernández pueda participar de manera presencial en la audiencia. Mientras tanto, la autoridad municipal continuará cumpliendo detención preventiva en la cárcel de Palmasola.

Fernández es investigado por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. En el marco de esta causa, la autoridad jurisdiccional determinó 100 días de detención preventiva, medida que el alcalde cumple desde el pasado 26 de febrero.

Pese a su situación judicial, Fernández no ha renunciado a su cargo como alcalde, lo que ha generado debate en el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra sobre si debe o no continuar al frente del Ejecutivo municipal mientras permanece detenido.

