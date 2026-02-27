TEMAS DE HOY:
Comité pro Santa Cruz pide “reconstrucción” municipal tras detención de Jhonny Fernández

El presidente cívico, Stello Cochamanidis, enfatizó que el próximo alcalde enfrentará una tarea compleja, centrada en recuperar los espacios públicos y restablecer la institucionalidad municipal.

Charles Muñoz Flores

27/02/2026 13:50

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó que la persona que asuma la administración municipal deberá “reconstruir esta ciudad”, tras conocerse la detención preventiva por 100 días del alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández.

La decisión judicial generó inmediatas repercusiones en el ámbito cívico cruceño. Cochamanidis sostuvo que el plazo de 100 días otorgado por la Justicia para la investigación “es muy poco”, aunque señaló que corresponde respetar el marco legal vigente.

“Primera de 100 noches que inicialmente le han dado. Creo que 100 días es muy poco, pero bueno, es la justicia que hoy tenemos. Lo que sí tiene que haber en este caso es una investigación exhaustiva”, manifestó el líder cívico.

El presidente del Comité cuestionó la gestión municipal y aseguró que la ciudad fue “dejada totalmente abandonada”, señalando problemas de limpieza, mantenimiento y administración urbana. Sin embargo, remarcó que la investigación no debe limitarse únicamente a la autoridad edil.

“Hay gente que está en su entorno que ha sido parte de esto y que también tiene que ser incluida por la Fiscalía en la investigación que se debe hacer. No podemos seguir permitiendo que esto suceda”, agregó.

Finalmente, Cochamanidis enfatizó que el próximo alcalde enfrentará una tarea compleja, centrada en recuperar los espacios públicos y restablecer la institucionalidad municipal. También pidió que los concejales que asuman funciones garanticen la independencia de poderes dentro del Gobierno Municipal.

 

