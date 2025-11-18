“Necesitan de todo”: Cívicos intensifican campaña de donaciones para damnificados en Samaipata

La campaña de ayuda requiere agua, ropa para niños y adultos, colchones, colchas, raciones secas, medicamentos, herramientas, linternas, pilas y guantes.
18/11/2025 10:57
El Comité pro Santa Cruz lanzó un llamado urgente a la población para reunir donaciones destinadas a las familias afectadas por el desastre ocurrido en Samaipata, Achira y comunidades vecinas.
“Esperemos que las donaciones del día de hoy nos lleguen para poder consolidar una carga importante y llevarle a estas personas que tanto lo están necesitando. Vamos a hacer, vamos a extremar esfuerzos”, expresó Stello Cochamanidis, presidente de la institución cívica.
Las necesidades son múltiples y de carácter inmediato. “Hoy necesitan todo. Hay familias que han perdido sus casas, que están con la ropa del cuerpo simplemente. Se necesita ropa para niños, para adultos. Se necesita víveres, remedios. Se necesita agua, mucha agua, ya que la zona ha quedado sin agua potable. También se requieren colchas, colchonetas y vituallas”, detalló Cochamanidis.
El Comité pro Santa Cruz habilitó su centro de acopio, donde ya comenzaron a recibirse las primeras donaciones solidarias de ciudadanos y empresas. La logística enfrenta un desafío adicional: la carretera hacia Samaipata es de una sola vía y permanece restringida.
“Si toca viajar en la madrugada, en la mañana, lo que sea, lo hacemos. Estamos a disposición de las necesidades que tienen nuestros hermanos de la zona”, aseguró Cochamanidis.
La campaña de ayuda incluye agua, ropa para niños y adultos, colchones, colchas, raciones secas, medicamentos, herramientas, linternas, pilas y guantes.
