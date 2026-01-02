La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) anunció la implementación de una banda tarifaria transitoria para el transporte terrestre interdepartamental, la cual entra en vigencia desde hoy, 2 de enero de 2026, y se aplicará por un periodo de 180 días.

Durante este tiempo, la ATT realizará estudios técnicos para definir una estructura de costos definitiva, que permita establecer tarifas estables y transparentes para los usuarios del transporte interdepartamental.

Según informó la entidad reguladora, la medida fue adoptada tras mesas de diálogo con el sector del transporte, como una forma de mitigar el impacto de la eliminación de la subvención a los carburantes, dispuesta en el Decreto Supremo 5503.

La normativa establece precios mínimos y máximos regulados para buses de tipo Normal, Semicama y Cama, con el objetivo de evitar cobros excesivos o arbitrarios en las terminales del país y proteger la economía de los pasajeros.

Tabla oficial de tarifas interdepartamentales (en bolivianos)

(Los precios corresponden a rangos mínimo – máximo)

La Paz – Oruro:

Normal: 27 – 39 | Semicama: 36 – 53 | Cama: 78 – 85

La Paz – Cochabamba:

Normal: 55 – 73 | Semicama: 78 – 102 | Cama: 120 – 148

La Paz – Santa Cruz (nueva):

Normal: 113 – 153 | Semicama: 176 – 224 | Cama: 232 – 308

La Paz – Santa Cruz (antigua):

Normal: 127 – 161 | Semicama: 190 – 234 | Cama: 246 – 319

Cochabamba – Santa Cruz (nueva):

Normal: 70 – 90 | Semicama: 92 – 125 | Cama: 148 – 183

Cochabamba – Oruro:

Normal: 29 – 43 | Semicama: 36 – 56 | Cama: 85 – 95

Santa Cruz – Tarija:

Normal: 143 – 163 | Semicama: 211 – 266 | Cama: 258 – 356

Oruro – Potosí:

Normal: 38 – 53 | Semicama: 57 – 74 | Cama: 85 – 105

(La tabla completa contempla rutas entre La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Sucre, Potosí, Uyuni, Villazón, Trinidad y Yacuiba.)

La ATT recordó a la población que los precios deben respetar los rangos establecidos, por lo que recomendó verificar las tarifas antes de comprar pasajes y denunciar cobros irregulares en las terminales de transporte interdepartamental.

