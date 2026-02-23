B-SISA: guía completa para hacer el trámite en Bolivia

La ANH dispuso que el etiquetado y entrega de tarjetas B-SISA se realice solo con reserva previa. Estos son los pasos, documentos necesarios y puntos habilitados en todo el país.

Atención solo con reserva previa

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que el trámite de etiquetado y entrega de tarjetas B-SISA, tanto para nuevos registros como reposiciones, se realiza exclusivamente con cita programada.

La medida busca ordenar la atención en oficinas distritales y regionales, evitando filas y tiempos prolongados de espera.

La reserva debe realizarse con al menos 24 horas de anticipación mediante el enlace o código QR oficial habilitado por la institución.

¿Qué es el B-SISA y por qué es obligatorio?

El B-SISA (Boliviana de Sistemas de Autoidentificación) es el sistema de registro y control que permite identificar vehículos habilitados para cargar combustible en el país.

El etiquetado vincula el motorizado a la base de datos oficial de la ANH. Sin este registro, el vehículo puede tener restricciones en estaciones de servicio.

Requisitos para el etiquetado

Para completar el trámite se debe presentar:

El vehículo físicamente (con número de chasis visible).

RUAT (original o copia simple).

Cédula de identidad o licencia de conducir vigente.

Comprobante de depósito bancario por Bs 60.

El pago debe realizarse antes de la cita programada.

¿Dónde se realiza el trámite?

La ANH cuenta con oficinas distritales y regionales habilitadas en los nueve departamentos, además de puntos en provincias y regiones como el Chaco.

Los horarios varían según la ciudad y algunos puntos atienden solo determinados días de la semana.

Recomendaciones importantes

No acudir sin reserva previa.

Presentarse 10 minutos antes de la hora asignada.

Llevar toda la documentación completa.

Verificar horarios del punto elegido.

La persona que realizó la reserva debe asistir personalmente.

En resumen

✔ El trámite B-SISA requiere cita previa

✔ Tiene un costo de Bs 60

✔ El vehículo debe estar presente

✔ Los puntos de atención están distribuidos en todo el país

✔ Los horarios varían según la oficina

Mira la programación en Red Uno Play