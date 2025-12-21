Gobierno y productores del Norte Integrado acuerdan eliminar tarjetas B-Sisa y liberar exportaciones

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, informó que tras una reunión con productores del Norte Integrado de Santa Cruz se alcanzaron acuerdos clave vinculados al Decreto Supremo 5503, norma que pone fin a la subvención de los hidrocarburos y apunta a un “sinceramiento” de la economía nacional.

Entre los principales compromisos asumidos está la eliminación de las tarjetas B-Sisa, mecanismo que regulaba la venta de diésel y que, según la autoridad, se había convertido en una fuente de corrupción y desvío irregular de combustible.

Justiniano explicó que también se acordó avanzar en la liberación de exportaciones, garantizando al mismo tiempo el abastecimiento del mercado interno, además de trabajar en medidas de seguridad jurídica que permitan a los pequeños productores acceder a créditos bancarios.

“Eliminamos un sistema que era utilizado por intermediarios para lucrar con la necesidad de la población y de los productores. Parte del combustible era desviado y revendido, encareciendo los costos de producción”, afirmó el ministro, al referirse a la decisión de dejar sin efecto las tarjetas B-Sisa.

La autoridad señaló que el Decreto Supremo 5503 marca el inicio de un proceso de ordenamiento económico y productivo, y aseguró que el Gobierno continuará trabajando en medidas complementarias para mejorar las condiciones del sector.

En esa línea, anunció que el próximo martes sostendrá una reunión con el ministro de Hidrocarburos y representantes de otras entidades para analizar la estructura de costos del diésel y evaluar alternativas para su producción.

Por su parte, los productores plantearon la necesidad de eliminar trabas administrativas, levantar lo que denominaron el “estado tranca” y viabilizar el acceso a créditos adecuados para el sector productivo. Asimismo, propusieron la posibilidad de que los productores se organicen para importar de manera conjunta materias primas como crudo.

