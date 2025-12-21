Transporte urbano de Cochabamba acatará paro indefinido desde el lunes

El transporte urbano masivo en Cochabamba anunció que se sumará al paro indefinido convocado por la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, a partir del próximo lunes.

Gualberto Sánchez, ejecutivo del transporte urbano masivo de Cochabamba, informó que todas las unidades serán retiradas de las calles como medida de protesta contra el decreto 5503, que afecta principalmente a los conductores que utilizan diésel.

“En primera instancia vamos a desplegar las movilidades, pero vamos a controlar todas las calles para asegurar que se acate esta lucha, que no es solamente del transporte, sino de toda la población boliviana”, declaró.

Sánchez aclaró que, por el momento, no se prevén bloqueos, aunque los ejecutivos analizarán la situación y podrían tomar medidas adicionales según el desarrollo del conflicto.

El ejecutivo explicó que los costos del combustible han incrementado de manera significativa, poniendo en riesgo la subsistencia de quienes dependen del transporte urbano. “Si anteriormente cargábamos 100 o 120 bolivianos para dar tres vueltas, ahora tenemos que gastar cerca de 400 bolivianos. Ya no podemos subsistir”, afirmó.

La principal exigencia del sector es la abrogación del decreto 5503, considerado perjudicial para las operaciones y la economía del transporte en general.

