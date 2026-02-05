Eika hace historia en España al acompañar a una víctima de violencia de género en un juicio oral

El perro de apoyo judicial acompañó a una mujer con discapacidad intelectual durante un juicio oral en Madrid.
05/02/2026 10:21
Eika es el nombre del perro de apoyo judicial que, por primera vez en España, ha entrado este miércoles junto a la víctima en la sala de vistas de un juicio oral por un caso de violencia de género.
Eika ha acompañado a una mujer con discapacidad intelectual en un juicio penal celebrado en una sección de violencia contra la mujer en Madrid.
La víctima agradece el apoyo
El magistrado lo aceptó y la víctima entró en la sala con Eika, por lo que ha podido declarar y se ha ido «muy agradecida por el apoyo y la ayuda prestados».
El servicio está integrado en las políticas de atención integral a la infancia para que este colectivo se sienta seguro en los entornos judiciales, aunque se está ampliando a víctimas de violencia contra la mujer.
Una opción de apoyo que depende de las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD), y lo realiza la organización Dogtor Animal.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha destacado que «este hito es un paso más hacia una justicia más accesible y cercana, que pone a la víctima en el centro y piensa en cómo hacer este proceso más amable».
