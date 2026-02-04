La pequeña que conquistó las redes: fue a clases vestida de militar

Mía Ariana Ruíz, una niña de tan solo cinco años, se convirtió en sensación en redes sociales luego de llegar a su escuela vestida con uniforme militar, causando sorpresa, ternura y admiración entre docentes, compañeros y asistentes.

La menor estudia en el Centro Escolar Benjamín Sol Millet, en El Salvador, y decidió usar este atuendo especial tras enterarse de que la ministra de Educación, Karla Trigueros, visitaría su unidad educativa.

Un gesto lleno de ilusión

Según relataron sus familiares, Mía Ariana pidió a sus padres ir vestida de militar como una forma de sorprender y mostrar respeto durante la visita oficial.

Su iniciativa no pasó desapercibida. Desde tempranas horas, la pequeña llamó la atención en el ingreso al colegio, donde fue recibida con sonrisas, aplausos y elogios.

De las aulas a las redes sociales

Las imágenes del momento fueron compartidas en redes sociales y rápidamente se viralizaron, generando miles de reacciones y comentarios positivos.

Usuarios destacaron su seguridad, creatividad y ternura, convirtiéndola en uno de los personajes más comentados del día.

Un ejemplo de espontaneidad infantil

Docentes y autoridades resaltaron el gesto de la niña como una muestra de entusiasmo, respeto y participación en la vida escolar.

La historia de Mía Ariana refleja cómo, desde la inocencia, los niños pueden protagonizar momentos que inspiran y alegran a toda una comunidad.

Mira la programación en Red Uno Play