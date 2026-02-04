Mamás atentas: Bono Juana Azurduy y PEPE, ¿se pueden cobrar juntos?

El Programa PEPE ya está en marcha en Bolivia y busca brindar un apoyo económico adicional a miles de familias. Si recibes el Bono Juana Azurduy, esta información es para ti.

Muchas madres se preguntan si pueden acceder también a este beneficio. La respuesta es sí, siempre que cumplas con los requisitos establecidos.

¿Quiénes reciben el bono PEPE?

El programa está dirigido a personas que ya reciben alguno de los siguientes beneficios:

Madres gestantes y niños menores de dos años con el Bono Juana Azurduy.

Padres, madres o tutores que cobran el Bono Juancito Pinto.

Personas con Bono de Indigencia por ceguera.

Personas con Bono de Discapacidad grave o muy grave.

Adultos mayores no jubilados que reciben la Renta Dignidad.

En el caso del Juana Azurduy, debes estar registrada hasta el 30 de noviembre de 2025.

Un beneficio por familia

El programa PEPE entrega un solo pago por hogar, sin importar cuántas personas reciban otros bonos.

Si una persona pertenece a más de un grupo (por ejemplo, Juana Azurduy y Juancito Pinto), no puede cobrar doble. El sistema evita pagos duplicados.

¿Dónde y cómo cobrar?

Lugar: En cualquier banco del país donde normalmente cobras tus bonos.

Requisito: Solo tu carnet de identidad original y vigente.

Trámite: No necesitas inscribirte ni actualizar datos.

Todo el proceso es automático.

¿Hasta cuándo puedo cobrar?

Tienes plazo hasta el 30 de abril de 2026.

Si no cobras hasta esa fecha, pierdes el beneficio.

¿Cómo saber si soy beneficiaria/o?

Puedes consultar en línea:

- Ingresa a: www.gestora.bo

- Busca la sección “Programa PEPE”

- Introduce tu carnet y fecha de nacimiento

Preguntas frecuentes

-¿Debo registrarme?

No. El sistema usa los datos oficiales de otros bonos.

-¿El PEPE reemplaza mis otros beneficios?

No. Es un apoyo adicional y temporal.

-¿Puedo cobrar más de un PEPE?

No. Solo uno por familia.

-¿Afecta a mis otros pagos?

No. Tus bonos siguen normalmente.

Apoyo frente a la inflación

El programa PEPE fue creado como una ayuda extra para enfrentar el impacto del costo de vida y fortalecer el poder adquisitivo de las familias bolivianas.

No reemplaza ningún bono vigente, solo complementa el ingreso del hogar.

