¿Qué es la carbonilla y cómo afecta a los vehículos? Un experto lo explica

La acumulación de carbonilla en los motores se convirtió en uno de los problemas más frecuentes que enfrentan los talleres mecánicos en las últimas semanas, según advierten especialistas del sector, quienes atribuyen la situación a la mala calidad de combustible.

El técnico mecánico y propietario del taller D'Cars, Danilo Pardo, explicó que la carbonilla es considerada una "sedimentación sólida" o la acumulación de residuos de carbono que se genera por la combustión incompleta del combustible.

Mencionó que la carbonilla se forma cuando la combustión del combustible no es completa y estos residuos se adhieren a componentes como válvulas, cilindros, filtros y la culata, provocando obstrucciones que reducen el flujo de aire y gases de los motorizados.

“La cámara de combustión se llena de carbonilla y a partir de eso comienzan los desperfectos en el vehículo”, puntualizó.

Pardo detalló que uno de los componentes más afectados son los inyectores, piezas que funcionan como pulverizadores y cuentan con orificios muy pequeños por donde pasa la gasolina o el diésel.

“Con la sedimentación que se va creando por la mala calidad del combustible, los inyectores empiezan a taparse, no pulverizan correctamente y el vehículo comienza a jalonear o presenta fallas incluso en ralentí”, indicó.

Desde la Asociación Mixta de Mecánicos de Cochabamba (Asomeco) se informó que en el último tiempo se registra una mayor recurrencia de problemas en los inyectores debido a la excesiva producción de carbonilla en la culata y las válvulas. El sector advierte que estos daños afectan directamente el rendimiento del motor.

Los mecánicos explicaron que, si bien en muchos casos se intenta realizar una limpieza profunda de los inyectores con equipos especializados, el procedimiento no siempre logra solucionar el problema, ya que el desgaste y la obstrucción pueden ser irreversibles.

Mira la programación en Red Uno Play