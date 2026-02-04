El Alto: Descentralizar el municipio es la propuesta de Javier Tarqui

Javier Tarqui, candidato a la Alcaldía de la ciudad de El Alto por el partido APB – Súmate, estuvo presente en el sector de Uno Decide en Que No Me Pierda.

El candidato señaló que entre sus principales propuestas está arreglar los estados de las calles, la salud y acabar con el trameaje.

Al abordar el tema de seguridad, Tarqui lamentó que, a pesar de que existe una ley municipal donde solo se debería permitir 880 establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, no existe un principio de autoridad para regularlo.

Entre sus propuestas para mejorar la seguridad en la urbe está la utilización de la tecnología con drones que ayuden al patrullaje y mejorar la relación tripartita entre la policía, el municipio y los vecinos.

“Lo que tenemos que hacer de inicio es cambiar toda esa administración municipal burocrática, corrupta, negligente, con falta de compromiso, por una nueva administración que verdaderamente llegue a la población; por eso proponemos la descentralización municipal”, mencionó el candidato.

Revolución del enlosetado

Dentro de sus propuestas está crear una empresa municipal de losetas para poder llegar a los distritos más alejados y entregar la materia prima para que los vecinos puedan trabajar en sus calles. Mencionó que las losetas son más económicas que el asfalto lo que permitirá tener mayor cobertura.

Transporte en El Alto: ¿Cuál es su propuesta?

En cuanto al servicio municipal de transporte, propuso realizar una auditoría, dado que existen buses parados y, antes de emplearlos, se debe analizar dónde deberían trabajar.

Para el transporte público se propone un estudio de costos real para determinar las tarifas y poder acabar con los conductores que no llegan a sus paradas.

