Crueldad en Parotani: identifican a los dueños del perro hallado colgado de un árbol

La Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) logró identificar y notificar a los dueños del perro que fue hallado colgado de un árbol en la localidad de Parotani, en un hecho que es investigado como presunto biocidio y que generó una profunda indignación en Cochabamba.

La directora departamental de Pofoma, Aleida Vargas, informó que los propietarios del can ya fueron oficialmente notificados y que se aguarda su declaración para esclarecer las circunstancias en las que el animal perdió la vida.

“Se ha logrado identificar a los dueños del can, se los ha notificado y estamos a la espera de tomarles la declaración para saber qué ha pasado con su mascota”, señaló Vargas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, no se descarta la participación de una tercera persona, lo que podría ampliar las responsabilidades penales dentro del proceso.

El caso salió a la luz el domingo 1 de febrero, cuando vecinos denunciaron el hecho ante Pofoma. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un perro de raza cocker, de color café, colgado de un árbol, con una data de muerte aproximada de dos días. El cuerpo fue trasladado a Zoonosis de Sipe Sipe, donde se le practicó la necropsia correspondiente.

Vargas recordó que, de acuerdo con la Ley 700 de Protección a los Animales, en su artículo 350 Ter, el delito de biocidio es sancionado con penas privativas de libertad de dos a cinco años, además de multas económicas, para quienes provoquen la muerte de un animal.

El caso continúa en investigación y ha reavivado el debate sobre la violencia contra los animales y la necesidad de aplicar sanciones ejemplares ante este tipo de hechos.

