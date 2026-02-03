Delincuentes roban cableado y afectan el alumbrado de la Coronilla en Cochabamba

Un nuevo hecho delictivo afectó a la Coronilla de San Sebastián, uno de los espacios históricos y turísticos más importantes de la ciudad de Cochabamba. Delincuentes sustrajeron aproximadamente 800 metros de cable eléctrico, dejando sin alumbrado público a gran parte de la colina.

El director de Bienes Municipales de la Alcaldía de Cochabamba, Wilson Espinoza, informó que el lunes se realizó una inspección en el lugar junto a la Gobernación, la Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana (PAC) de la Policía y la Dirección de Turismo.

“Hemos recibido otra denuncia del robo de 800 metros de cables que forman parte del sistema de alumbrado público de la Colina San Sebastián”, señaló.

Espinoza explicó que los delincuentes destrozaron tapas, cajas de registro, medidores y térmicos, además de arrancar los cables de cada poste.

Aclaró que no se trata de personas en situación de calle, sino de individuos que conocen el manejo de este tipo de instalaciones. “El cable es de cobre y el robo se habría realizado en varios días”, afirmó.

Ante esta situación, la Alcaldía anunció que se reforzarán los controles en los sectores norte y oeste de la colina. Asimismo, se mantendrá el ingreso de visitantes en el horario de 08:00 a 16:00, con control de guardias municipales en coordinación con la Policía.

Espinoza también se refirió a otros hechos similares en la ciudad. Indicó que la Policía registra avances en la investigación del robo de postes de alumbrado, con apoyo de imágenes proporcionadas por vecinos. En la avenida Circunvalación se reportó el robo de 12 postes, por lo que la Alcaldía inició acciones legales ante la Fiscalía.

Además, vecinos de la OTB Alto Aranjuez denunciaron el robo de 10 postes y letreros de señalización, ocurrido la madrugada del 23 de enero, cerca del Segip. Cámaras de vigilancia captaron a tres personas con uniformes similares a los municipales, quienes retiraron los postes utilizando una camioneta sin placa.

