Espectáculos

¡Todos podrán verlo! El regreso de BTS será global y en vivo: conoce todos los detalles

Por primera vez en tres años y nueve meses "el septeto regresa de manera muy esperada a los escenarios para actuar en directo a nivel mundial en Netflix, incluido en todos los planes", anunció la plataforma en su sitio web de noticias Tudum.

EFE

03/02/2026 8:18

Los integrantes de la superbanda BTS. Foto: EFE
Corea del Sur

El primer concierto de la superbanda BTS tras su prolongada pausa será emitido por Netflix el próximo 21 de marzo, en directo y a nivel global, dijo este martes la plataforma, que también lanzará un documental sobre el regreso de la banda más famosa del K-pop.

Por primera vez en tres años y nueve meses "el septeto regresa de manera muy esperada a los escenarios para actuar en directo a nivel mundial en Netflix, incluido en todos los planes", anunció la plataforma en su sitio web de noticias Tudum.

 

 

 

El concierto se celebrará un día después del esperado lanzamiento del nuevo álbum de BTS, 'Arirang', en la emblemática plaza de Gwanghwamun, frente al palacio Gyeongbokgung, el principal de la capital surcoreana.

La elección de un enclave histórico para el primer concierto del grupo como formación completa va en línea con el título del nuevo disco, 'Arirang', una alusión a la canción folclórica más representativa de Corea del Sur, considerada un símbolo de identidad y unión nacional.

 

Durante el espectáculo, BTS interpretará temas del nuevo álbum, su primero desde 'Proof' (2022), según Netflix, mientras que el concierto servirá como antesala de su gira mundial, la más grande en la historia del K-pop, que arrancará el 9 de abril en la ciudad surcoreana de Goyang e incluirá paradas en América Latina y España, entre otras regiones.

Netflix también anunció el estreno, el 27 de marzo, del documental 'BTS: THE RETURN', centrado en el regreso del grupo, que abordará el proceso creativo del nuevo álbum y el reencuentro de los siete integrantes tras completar el servicio militar obligatorio, periodo que motivó la pausa de sus actividades conjuntas.

