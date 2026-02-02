Starlink llega a Bolivia, conozca qué zonas pueden acceder a internet de alta velocidad

Starlink ya se encuentra operando en Bolivia para ofrecer una cobertura nacional total mediante satélites de órbita baja en el marco de la apertura del mercado. Los ciudadanos interesados en el servicio ya pueden verificar las áreas de alcance y detalles técnicos ingresando al portal oficial: starlink.com/bolivia.

Bolivia inicia así una etapa decisiva en su transformación digital tras el anuncio oficial del presidente Rodrigo Paz sobre el inicio de operaciones en todo el país. Esta implementación, coordinada en alianza con la estatal Entel, busca garantizar que cada habitante tenga acceso inmediato a tecnología de última generación.

“Hoy Bolivia da un salto histórico hacia la modernidad”, afirmó el mandatario al destacar que la iniciativa cumple el compromiso de integrar cada rincón de la nación.

Paz subrayó que, a partir de hoy, el internet satelital llegará finalmente a escuelas rurales, centros de salud y hogares en las zonas más alejadas.

