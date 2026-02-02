Inicio de clases con clima inestable: conozca el pronóstico para este lunes 2 de febrero

El regreso a clases en Bolivia este lunes 2 de febrero llegará acompañado de un panorama climático inestable. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronostica lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional durante la jornada.

El pronóstico extendido señala que la mayoría de las capitales de departamento registrarán precipitaciones a lo largo del día, especialmente en horas de la tarde y noche, por lo que se recomienda tomar previsiones en el traslado de estudiantes.

Pronóstico por ciudades

La Paz

Mañana: Cielos nubosos

Tarde: Tormentas eléctricas

Noche: Lluvias persistentes

Temperaturas: 8°C a 20°C

Cochabamba

Mañana: Cielo nuboso

Tarde: Lluvias y tormentas

Temperaturas: 12°C a 26°C

Santa Cruz

Lluvias y tormentas durante gran parte del día

Ambiente cálido y húmedo

Temperaturas: 23°C a 29°C

Oruro y Potosí

Sin precipitaciones

Cielos poco nubosos

Temperaturas entre 2°C y 20°C

Chuquisaca (Sucre)

Jornada marcada por lluvias y tormentas

Temperaturas entre 13°C y 20°C

Tarija

Amanecer lluvioso

Precipitaciones durante todo el día

Ambiente fresco

Beni (Trinidad) y Pando (Cobija)

Mañana: Cielo nuboso

Tarde y noche: Tormentas y lluvias

Temperaturas elevadas entre 24°C y 33°C

Inicio oficial del año escolar

Para el arranque de la gestión educativa 2026, el presidente Rodrigo Paz encabezará el acto central de inauguración en el municipio de Copacabana, en el departamento de La Paz, con la participación de unidades educativas públicas y privadas.

El Ministerio de Educación informó que la gestión escolar se extenderá hasta el miércoles 2 de diciembre, con un mínimo de 200 días hábiles de actividades curriculares y pedagógicas.

