Inicio de clases con clima inestable: conozca el pronóstico para este lunes 2 de febrero

El retorno a las aulas estará marcado por lluvias, tormentas y cielos nublados en gran parte del país, según el Senamhi. Padres y estudiantes deberán salir con paraguas y abrigo.
02/02/2026 7:55
Escuchar esta nota
El regreso a clases en Bolivia este lunes 2 de febrero llegará acompañado de un panorama climático inestable. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronostica lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional durante la jornada.
El pronóstico extendido señala que la mayoría de las capitales de departamento registrarán precipitaciones a lo largo del día, especialmente en horas de la tarde y noche, por lo que se recomienda tomar previsiones en el traslado de estudiantes.
Pronóstico por ciudades
La Paz
Mañana: Cielos nubosos
Tarde: Tormentas eléctricas
Noche: Lluvias persistentes
Temperaturas: 8°C a 20°C
Cochabamba
Mañana: Cielo nuboso
Tarde: Lluvias y tormentas
Temperaturas: 12°C a 26°C
Santa Cruz
Lluvias y tormentas durante gran parte del día
Ambiente cálido y húmedo
Temperaturas: 23°C a 29°C
Oruro y Potosí
Sin precipitaciones
Cielos poco nubosos
Temperaturas entre 2°C y 20°C
Chuquisaca (Sucre)
Jornada marcada por lluvias y tormentas
Temperaturas entre 13°C y 20°C
Tarija
Amanecer lluvioso
Precipitaciones durante todo el día
Ambiente fresco
Beni (Trinidad) y Pando (Cobija)
Mañana: Cielo nuboso
Tarde y noche: Tormentas y lluvias
Temperaturas elevadas entre 24°C y 33°C
Inicio oficial del año escolar
Para el arranque de la gestión educativa 2026, el presidente Rodrigo Paz encabezará el acto central de inauguración en el municipio de Copacabana, en el departamento de La Paz, con la participación de unidades educativas públicas y privadas.
El Ministerio de Educación informó que la gestión escolar se extenderá hasta el miércoles 2 de diciembre, con un mínimo de 200 días hábiles de actividades curriculares y pedagógicas.
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00