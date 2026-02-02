TEMAS DE HOY:
Inicio de clases con clima inestable: conozca el pronóstico para este lunes 2 de febrero

El retorno a las aulas estará marcado por lluvias, tormentas y cielos nublados en gran parte del país, según el Senamhi. Padres y estudiantes deberán salir con paraguas y abrigo.

Silvia Sanchez

02/02/2026 7:55

Lluvias y tormentas acompañarán el regreso a clases este lunes. Foto/Referencial
Bolivia

El regreso a clases en Bolivia este lunes 2 de febrero llegará acompañado de un panorama climático inestable. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronostica lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional durante la jornada.

El pronóstico extendido señala que la mayoría de las capitales de departamento registrarán precipitaciones a lo largo del día, especialmente en horas de la tarde y noche, por lo que se recomienda tomar previsiones en el traslado de estudiantes.

Pronóstico por ciudades

La Paz

  • Mañana: Cielos nubosos

  • Tarde: Tormentas eléctricas

  • Noche: Lluvias persistentes

  • Temperaturas: 8°C a 20°C

 

Cochabamba

  • Mañana: Cielo nuboso

  • Tarde: Lluvias y tormentas

  • Temperaturas: 12°C a 26°C

Santa Cruz

  • Lluvias y tormentas durante gran parte del día

  • Ambiente cálido y húmedo

  • Temperaturas: 23°C a 29°C

 

Oruro y Potosí

  • Sin precipitaciones

  • Cielos poco nubosos

  • Temperaturas entre 2°C y 20°C

Chuquisaca (Sucre)

  • Jornada marcada por lluvias y tormentas

  • Temperaturas entre 13°C y 20°C

Tarija

  • Amanecer lluvioso

  • Precipitaciones durante todo el día

  • Ambiente fresco

Beni (Trinidad) y Pando (Cobija)

  • Mañana: Cielo nuboso

  • Tarde y noche: Tormentas y lluvias

  • Temperaturas elevadas entre 24°C y 33°C

Inicio oficial del año escolar

Para el arranque de la gestión educativa 2026, el presidente Rodrigo Paz encabezará el acto central de inauguración en el municipio de Copacabana, en el departamento de La Paz, con la participación de unidades educativas públicas y privadas.

El Ministerio de Educación informó que la gestión escolar se extenderá hasta el miércoles 2 de diciembre, con un mínimo de 200 días hábiles de actividades curriculares y pedagógicas.

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

